アメリカ遠征合流からコンディション調整のため別メニューが続いていた日本代表MF三笘薫(ブライトン)が3日の非公開練習後、報道陣の取材に応じ、現在の状態について「大丈夫です」と強調した。三笘は8月31日、プレミアリーグ前節のマンチェスター・シティ戦(◯2-1)にフル出場。後半44分にチームを今季初白星に導く決勝アシストを記録した一方、試合終盤に足がつって座り込む姿を見せるなど、コンディション面への不安を感じさ