パリSGからマンチェスター・シティに移籍したGKジャンルイジ・ドンナルンマが、ジョゼップ・グアルディオラ監督のスタイルに適応するため、ビルドアップ能力の向上に取り組む考えを明らかにした。アメリカ『ESPN』が伝えている。ドンナルンマは招集中のイタリア代表の合宿でインタビューに応じ、「自分は常にチームを助け、監督が自分に求めることをやろうとする。全ては常に改善できるが、監督が自分に求めることについては改