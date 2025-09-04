４日に実施された３０年債入札（第８７回、クーポン２．８％）は、最低落札価格が９２円８０銭（利回り３．２７７％）、平均落札価格が９２円９８銭（同３．２６４％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１８銭で、前回（８月７日）の１５銭から拡大。応札倍率は３．３１倍となり、前回の３．４３倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS