Ｓｏｌｖｖｙが急反発した。ＳＢＩ証券が３日、Ｓｏｌｖｖｙの目標株価を２２２０円から３４５０円に増額修正した。投資判断は「買い」を継続する。Ｓｏｌｖｖｙは８月１３日に中期経営計画の変更について発表し、２８年６月期に売上高予想１３７億円（２６年６月期予想は８２億円）、営業利益４２億円（同２１億円）に伸ばす目標を掲げている。メディアシークとの経営統合によるシナジーの発現を目指す同社について