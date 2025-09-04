リンカーズは小動き。３日取引終了後、金融機関・事業会社向けビジネスマッチングシステム「ＬｉｎｋｅｒｓｆｏｒＢＡＮＫ／Ｂｕｓｉｎｅｓｓ（ＬＦＢ）」の導入機関数が５０機関を突破したと発表した。ＬＦＢは全国の地域金融機関が持つ顧客ネットワークと、リンカーズが長年培ってきた技術探索・ビジネスマッチングのノウハウを融合させ、地域企業の事業課題解決や新たな事業創出を支援するシステム。