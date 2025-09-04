富士通が反発した。日本経済新聞電子版が４日、「富士通は高速・大容量の光通信に使う装置の実証施設を１０月にも米シリコンバレーに開設する」と報じた。通信関連子会社の１ＦＩＮＩＴＹが設立し、投資額は非公表ながら総務省から４億円の補助を受けると伝えている。データセンター関連の需要の取り込みなどによる収益貢献を期待した買いが入ったようだ。なお富士通は３日、１ＦＩＮＩＴＹが米Ａｒｒｃｕｓ（