ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙはしっかり。３日取引終了後、８月の国内店舗月次営業速報を発表。既存店は前年同月比２．０％増と、３カ月ぶりにプラスに転じた。全店ベースでは同１０．５％増だった。 出所：MINKABU PRESS