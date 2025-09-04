ガンバ大阪は4日、エディオンピースウィング広島で8月16日に開催されたJ1第26節・サンフレッチェ広島戦において、G大阪サポーターによる観戦ルール違反行為があったと報告した。違反行為は「警備スタッフへの威嚇行為」と「立ち入り禁止エリアへの侵入」。該当者1名に対し、ホームゲーム5試合(9/13〜11/9)の入場禁止処分を通告した。期間中のアウェイゲームも含まれている。クラブは公式サイト上で「今回の違反行為を受け、