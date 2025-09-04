韓国・ソウル冠岳区鳥院洞（クァナクグ・チョウォン）のピザ店で凶器を振り回し3人を死亡させた被疑者を、退院次第、警察が身柄を確保する方針だ。【写真】8歳生徒を殺害した韓国女性教師、警察が身元情報を公開ソウル冠岳警察署は9月4日、刺殺事件の被疑者A氏が病院での治療を終え次第、殺人容疑で逮捕し、正確な事件経緯などを調査する予定だと明らかにした。犯行直後、自害を試みて重傷を負ったA氏は、近隣病院の集中治療室で治