ア・リーグ東地区2位のヤンキースは4日（日本時間5日）、敵地ミニッツメイドパークでのアストロズ戦に7－8で惜敗。4番手デビン・ウィリアムズ投手が、押し出し含む3四球4失点と炎上。地区首位のブルージェイズが勝利したため、ゲーム差は3.5に広がった。また、判定を巡ってウィリアムズとアーロン・ブーン監督が退場処分に。ヤンキースの指揮官は、今季リーグトップ