新潟県柏崎市役所で会談した桜井雅浩市長（左）と東京電力の小早川智明社長＝4日午前東京電力の小早川智明社長は4日、柏崎刈羽原発が立地する新潟県柏崎市を訪れ、桜井雅浩市長と会談した。1〜5号機の廃炉を含む検討状況について、6号機の再稼働後にできるだけ早く進めると明らかにした。6、7号機の再稼働後2年以内としていたが、前倒しを図る。東電は7号機の再稼働が見通せる段階で、他号機の廃炉を含む検討状況を説明すると