京都市上京区で１日、木造住宅が燃え、複数の建物に延焼した火災で、京都府警上京署は３日、この住宅に住む無職の男（７６）について、同居の妻（６４）に対する殺人未遂と現住建造物等放火の両容疑で逮捕した。発表によると、男は１日朝、自宅に火をつけ、妻を殺害しようとした疑い。「前日にけんかをして腹が立った。火をつけて一緒に死のうと思った」と容疑を認めているという。男はやけどを負って病院に搬送されており、