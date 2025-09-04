たんぽぽ川村エミコ（45）が4日、都内で行われた「『髪にドラマを。』Hair Empowerment Award2025」に出席し、アフロ願望を明かした。今後やってみたい髪形について「直毛なのでふんわり無造作ヘアに憧れています。一番やってみたいのは大きなアフロ。揺らしたいです。レゲエとか音楽に目覚めちゃおうかしら」と話した。「『髪にドラマを。』Hair Empowerment Award2025」は「挑戦し続ける女性を応援する」をコンセプトに、年齢を