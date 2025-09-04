【オークランド近郊（米国）３日＝金川誉】日本代表は米国遠征のメキシコ代表戦（６日・オークランド）に向け、３日目のトレーニングを開始した。前２日間は別メニューで調整していたＭＦ三笘薫（ブライトン）は、非公開となった練習後、取材に応じ「大丈夫です。今日の練習？全部やっています」とフルメニューでチームに合流したことを明かした。ＦＩＦＡランクでは日本の１７位に対し、１３位と格上のメキシコに対し「チー