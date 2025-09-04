◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝９月４日、栗東トレセン国内重賞初挑戦のエコロジーク（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父トワーリングキャンディ）は田口貫太騎手を背に、坂路を単走。楽な手応えながら力強い伸び脚でスピーディーに駆け抜け、５１秒２―１２秒３を計時した。初コンタクトの鞍上は「いいスピードを持っています。それを制御するのが難しい印象はありますが、力