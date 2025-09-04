女優でモデルの三吉彩花が４日、大阪・ミナミで６日にグランドオープンするアートトイブランドの店舗「ＰＯＰＭＡＲＴ大阪なんば店」のオープニングセレモニーに登場。待ち受けた報道陣から「顔ちっさ！」「目ぇでっか！」「腰たっか！」「かっこよ！」などとため息が漏れた。１７３センチの長身をネイビーのマニッシュなパンツのセットアップで包み、同色のミニのプリーツスカートでレイヤード。胸ポケットからは「ＰＯＰ