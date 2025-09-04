◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル）１週前追い切り＝９月４日、美浦トレセンオークス１１着からの復帰戦となるタイセイプランセス（牝３歳、美浦・池上昌和厩舎、父リアルスティール）は、Ｗコースでデビューからコンビを組む石橋脩騎手を背に単走で追い切られた。ラストは一杯に追われてこの日の最速となる１１秒１（５ハロン６７秒５）をマーク。直線の伸びは素晴らしいのひと言で、２