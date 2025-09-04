“奇跡のアラフォー”と呼ばれている韓国女優のハン・イェスル（43）が自身のSNSで、前足を骨折した愛犬の1次手術が終了したことを報告した。 【写真】痛々しい姿！手術を終えた愛犬・レレ ハン・イェスルは「（愛犬の）レレが、プレート除去手術を終えた。次の手術まで頑張ろう」というコメントとともに、写真を投稿。公開された写真には、手術を終えたレレがギプスをつけて横たわる姿が写っている。 ハン・