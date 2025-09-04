ミスタードーナツに「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」のコラボドーナツ4種類が期間限定で登場！人気ドーナツがハロウィーン仕様になって、さらにザクザクに大変身します☆ ミスタードーナツ「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」 販売期間：2025年9月10日（水）〜10月31日（金）対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く） ミスタードーナツが、有楽製菓が手掛ける大人気のお菓子「ブラッ