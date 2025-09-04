巨人・吉川尚輝内野手（30）が4日、出身の岐阜で行われるヤクルト戦前に、故郷・羽島市のアンバサダー就任の委嘱式に出席した。松井聡市長から委嘱状を渡され「少しでも活躍して、皆さまに届けられたら。知り合いの方もたくさん来る。なかなか東京ドームに来られないファンの方もいる。しっかり勝利を届けたい」と約束。中京に進学するまで過ごした故郷について「自然豊か。過ごしやすい」とPRした。