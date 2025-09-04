秋篠宮家の次女・佳子さまが優れた工芸品が展示される「日本伝統工芸展」を鑑賞されました。【写真を見る】佳子さま「日本伝統工芸展」へ「池に映っている藤をのぞき込んでいるような気持ちに」受賞者と懇談佳子さまは午前9時ごろ、東京・中央区の百貨店で、総裁をつとめる日本工芸会などが主催する「日本伝統工芸展」を訪問されました。この展示会では、陶芸や人形などの入選作品およそ550点が展示されていて、佳子さまは自ら「