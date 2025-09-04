小倉優子（41）が初恋の思い出を明かした。4日、都内で行われた「『髪にドラマを。』Hair Empowerment Award2025」に出席。ドラゴンボールの孫悟空が好きだったといい「初恋と聞かれてもあんまり思い浮かばなくて。かっこいいなって思っていたのはドラゴンボールの孫悟空でした」と話した。「『髪にドラマを。』Hair Empowerment Award2025」は「挑戦し続ける女性を応援する」をコンセプトに、年齢を重ねながらも、髪の毛のケアを