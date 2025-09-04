水不足で市民に節水を呼びかけていた上越市は9月4日、節水の解除を発表しました。上水道用に供給する市内の正善寺ダムの貯水率が、2日からの大雨などで4日朝の時点で25.4％にまで回復したことや原水の安定的な確保の見通しが立ったことなどから、解除を決めたといいます。 節水が解除されるのは51日ぶりです。市は、ことし7月15日に水道水の供給に支障をきたすおそれがあるとして渇水対策本部を設置し、以来、市民へ節水を呼びかけ