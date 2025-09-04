４日の午前１０時ごろ、山形新幹線の上りの列車がクマと衝突しました。 ＪＲ東日本によりますと、４日の午前９時山形発の上りの山形新幹線つばさが、奥羽本線の板谷と庭坂駅の間を走っていたところ、クマと衝突し停車しました。 新幹線はその後、庭坂駅まで速度を落として走行し、係員が車両点検を行ったということです。 点検の結果、「運転に支障がない」と判断したことから、山形新幹線は午前１０時４６分に運転を再開しまし