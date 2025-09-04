ゴディバ ジャパンは、GODIVA cafe（以下、ゴディバカフェ）初の空港内店舗となる「GODIVA cafe Narita Airport Terminal 1（ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル）」を9月10日にオープンする。ゴディバカフェは、「毎日をちょっと良く」をコンセプトに、ゴディバカフェでしか味わえない多様なチョコレートドリンクやユニークなフードメニュー、チョコレートスイーツを提供している。今回、ゴディバカフェとして空