◇競泳日本学生選手権第1日（2025年9月4日東京アクアティクスセンター）男子100メートル自由形予選が行われ、9組で村佐達也（中大1年）が48秒72の自己ベストで全体1位となり、午後の決勝進出を決めた。今夏の世界選手権では200メートル自由形決勝で1分44秒54の日本新記録を樹立し、銅メダルを獲得。100メートルは本命種目ではないものの、3月の日本選手権で出した48秒75の自己ベストを更新し、世界のメダリストとしての意