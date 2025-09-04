お笑いコンビ「Aマッソ」の加納（36）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。若手時代に口説いてきた芸人を明かした。この日はサンシャイン池崎、バイク川崎バイク（BKB）とともに登場。BKBの素顔を明かす中で、加納は「初対面の時なんですけど、10年くらい前、私がさらばさん（さらば青春の光）のライブの手伝いをさせてもらっていた時に、バイクさんが仲良くて打ち上げに来られていたんで