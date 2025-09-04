将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負が9月4日、シンガポール・セントーサ島で開幕した。ABEMAの中継には、第1局の立会人を務める佐藤康光九段（55）が出演。対局前の現地観光で見せた藤井王座、伊藤叡王の素顔をレポートした。【映像】シンガポール観光を楽しむ藤井王座の表情2日に決戦の地・シンガポール入りした藤井王座と伊藤叡王。佐藤九段は