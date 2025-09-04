モデルのNiki（28）が、バリ島で撮影した水着姿を披露し、「ほんと日本1かわいいとおもいます」「スタイル神っ！」など、絶賛の声が寄せられている。【映像】Nikiの水着姿（複数カット）2014年に開催された次世代のトップモデル＆トップアーティストを発掘するオーディション「TOKYO GIRLS AUDITION 2014 AUTUMN／WINTER」をきっかけに芸能界入りしたNiki。その後、「世界で最も美しい顔100人」に選出されていた。Instagram