ウクライナ空軍の発表によると、ロシア軍は２日午後から３日朝にかけ、ウクライナ各地を約５００機の無人機とミサイル２４発などで攻撃した。ロイター通信によると、前線に近い東部ドネツク州コスチャンチニウカではロケット砲による砲撃もあり、少なくとも９人が死亡した。地元当局によると、中部キロボフラード州で鉄道施設が損傷し、職員４人が負傷した。北部チェルニヒウでは民間のインフラ（社会基盤）施設への被害で停電