イスラエル出身の女優ガル・ガドット（40）が3日、イタリア・ベネチアで開催中の第82回ベネチア国際映画祭でワールドプレミア上映された主演映画「イン・ザ・ハンド・オブ・ダンテ」のレッドカーペットを、親パレスチナ派からの激しい抗議を受けて欠席した。イスラエル軍のパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃が続く中、映画祭に合わせて抗議活動が行われ、活動家団体はガドットと共演者の俳優ジェラルド・バトラーらが「公然と積極