米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ペンシルベニア州フィラデルフィア）が３日（日本時間４日）に放送され、元ＡＥＷ世界女子王者の里歩（２８）が、約１年１か月ぶりに復帰した。アイスリボン、我闘雲舞を経て２０１９年８月にＡＥＷ入り。同年１０月には初代世界女子王者となり、米メジャー団体で活躍してきた。昨年７月の「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」でレディ・フロストとのシングル戦で勝利して以降は、登場していな