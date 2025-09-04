ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê¶¦Æ±½ê»ý¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£´ÆüÄ«¡¢Î±ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÏÑ´ß·Ù»¡½ð¤«¤éÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£Á°Æü£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤ÎÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤ò·Ù»ëÄ£¤¬²ÈÂðÁÜº÷¡££··î¤Ë¼«Âð¤ÇÂçËãÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±µï¤¹¤ë£²£°Âå½÷À­¤È¤È¤â¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÁÜº÷¤Ç¤Ï¿¢ÊªÊÒ¤äµÛ°ú´ï¶ñ¤Ê¤É¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤Ë¡ÖÂçËã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡£½÷¤â¡ÖÁ´¤Æ»ö¼Â¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤