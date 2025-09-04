2025年11月1日（土）、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）にて「札幌コレクション 2025 AUTUMN/WINTER」が開催されます。今回もRayモデルの出演が決定したので、メンバーをご紹介します♡Check! What's 札幌コレクション？2007年の初開催から今回で23回目の開催を迎える「札幌コレクション」。「北のカルチャー発信拠点」札幌からファッションの力、元気と魅力を日本全国へ、そして世界へと届ける、北海道最大級のフ