ホンダ「“黒い”シビック タイプR」受注再開！2025年9月4日、ホンダはスポーツカー「シビック タイプR レーシングブラックパッケージ（以下、ブラックPKG）」の受注を再開したと公式サイトで発表しました。同車は2025年1月に発売したものの、注文が殺到したことから同年2月に注文受付を一時停止。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「“黒い”シビック タイプR」です！（53枚）そのまま約7ヶ月にわたって注文できない状態