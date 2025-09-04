不動産投資に必要な元手はいくら？ 不動産投資を始める際に必要な元手は、頭金が必要な場合など、一般的に物件価格の2～3割が目安です。たとえば1,500万円の物件なら、300万～450万円程度が必要になります。 この元手には、主に以下3つの費用が含まれます。 手付金 頭金 諸費用 各費用について順番に解説します。 【関連リンク】不動産投資はいくらから始められる？ 自己資金の金額や購入できる