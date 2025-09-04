９月６日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル）でデビュー予定のエクスプロウド（牡、栗東・高橋一哉厩舎、父カレンブラックヒル）は初戦から好気配だ。８月２７日の栗東・ＣＷコースでの１週前追い切りは６ハロン８３秒７―１１秒６と水準の時計。９月３日の最終追い切りは北村友一騎手を背に坂路で加速ラップを刻みつつ、５２秒７―１２秒１を楽々とマークした。気性に前向きさがあり、スピード感抜群の走りを見せた。