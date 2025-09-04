サッカーＪ１の横浜ＦＣは４日、所属選手の桜川ソロモン選手が８月３０日に横浜市内で自身が運転していた自動車で接触事故を起こしていたことを報告した。クラブによると桜川選手は８月３０日午前１１時２０分頃、横浜市保土ケ谷区内の駐車場で自転車と接触した。すでに警察に事故を届け出、現場検証などは完了しているとした。クラブは「お相手の方とご家族には多大なるご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。