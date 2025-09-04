ヤンキース傘下３Ａ・スクラントンに所属している前田健太投手が、３日（日本時間４日）、敵地でのウースター戦に先発。ノーヒット・ノーランまで、あと４アウトの快投で、５勝目を挙げた。８回２死まで無被安打を続けていた前田は、ヒッキーに右中間にソロ本塁打を浴びて、球数１００球で降板した。７回２／３を投げて安打は１本塁打のみの１失点。９奪三振、１四球。防御率は５・７９となった。前回登板で３回１０失点と苦戦し