９月６日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル）で初陣を迎えるマルモリキャスター（牝、栗東・大橋勇樹厩舎、父ビッグアーサー）に田口貫太騎手が好感触をつかんでいる。伯父に２００９年アルゼンチン共和国杯など、重賞４勝を挙げたミヤンビランベリがいる。９月３日の最終追い切りは栗東・ＣＷコースで６ハロン７９秒９―１１秒３の好時計をマーク。シャープな脚さばきでスムーズに加速し、初戦から力を出せる仕上がり