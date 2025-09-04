ドライブレコーダーを操作する人。(c) 望菜 竹内 - stock.adobe.com ドライブレコーダーの記録は盗撮にあたるのか？ フロントガラスに設置されたドライブレコーダー。 ドライブレコーダーは、いまや多くのクルマに装着されていて、あおり運転被害や交通事故にあったときの証拠として活用されるなど、その映像を見かけることも多くなりました。車外に向けてカメラを設置し