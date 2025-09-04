◇テニス全米オープン(8月25日〜9月7日、米ニューヨーク、ハードコート)テニス全米オープンは3日、女子シングルス準々決勝が行われ、大坂なおみ選手(世界ランク24位)がチェコのカロリナ・ムホバ選手(同13位)に2-0(6-4、7-6※7-3)ストレート勝利。同大会では5年ぶりの4強入りを決めました。第1セットは、互いにキープが続く展開から、第10ゲームをブレークした大坂選手がセットを先取。第2セットは一転、互いに2度のブレークがあり