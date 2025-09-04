タレントの藤本美貴（40）が4日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ「品川庄司」庄司智春（49）とのラブラブショットを披露した。「最近嬉しかった事がありました」とし、庄司とのツーショットをアップ。「旦那さんと街ブラ中にアイス最中のお許しが出ました笑」と記した。「しかも1人一個笑！！！！嬉しかったなぁー」とつづった。この投稿に、ファンからは「なんて素敵な夫婦」「ミキティ可愛すぎる」「