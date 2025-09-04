JR東日本によりますと、JR上越線はきょう午前、後閑と上牧の間の下り線で試運転列車が脱線した事故の影響で、沼田と水上の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。脱線したのは、高崎発、水上行の下り試運転列車で、午前11時45分ごろ、走行中に乗務員が異常な音に気づき列車を停車させました。確認したところ、先頭のSLと客車5両のあわせて6両編成のうち、燃料と水を積んだSL後方部分の「炭水車」