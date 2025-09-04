アメリカのトランプ政権は、全世界を対象に発動した「相互関税」などについて、裁判所が違法と判断したことを受け、連邦最高裁に上訴しました。AP通信によりますと、トランプ政権は3日、全世界を対象に発動した「相互関税」や合成麻薬の流入を理由にした中国などへの関税措置について、連邦控訴裁判所が「違法で無効」との判断を示したことを受け、最高裁に上訴しました。最高裁に対し、「既に合意された枠組みと進行中の交渉の双