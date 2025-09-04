米オープンＡＩは２日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」に、子供の利用を保護者が管理できる仕組みを導入すると発表した。米国で４月、チャットＧＰＴを利用した１６歳の高校生が自殺する事件が発生したのを受け、安全対策を強化する。発表によると、保護者のアカウントを１０歳代の子供のアカウントと連携させ、チャットＧＰＴが子供の質問にどう回答するかを制御できる仕組みを１０月初旬までに取り入れる