弁護士の八代英輝氏が４日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、麻薬取締法違反の容疑で逮捕された俳優の清水尋也容疑者が、調べに対し入手ルートは「言えない」としていることに「真に反省したと裁判でとらえられるのは難しい」との見解を示した。この日は清水容疑者の逮捕を受け、若者に広がる薬物問題を取り上げた。番組では清水容疑者は取り調べで「事実」と容疑を認めているが、大麻の入手ルートについては「どこで買ったかは言え