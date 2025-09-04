今夜は西日本で大雨のピーク・関東も局地的に雨雲発達台風15号は今夜、西日本に最も接近し、今夜からあすにかけては、本州を沿うように東に進むでしょう。暴風域はありませんが、沿岸を中心に風が強まるでしょう。そして、西日本と東日本では大雨による土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。【局地的に雨雲発達】関東地方の雨・風予想シミュレーションをCGで確認きょうは関東など東日本では雨が降ったり止ん