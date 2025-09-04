仕事好きな私（ミキコ、50代）は会社で責任ある役職についており、自分の仕事に誇りを持っています。夫（マサシ、50代）も娘（ユイカ、28歳）も正社員です。先月、娘が照れたような嬉しそうな顔をしながら、うちを訪ねてきました。お付き合いしている方からプロポーズされたようです。後日娘の婚約者（トキオ、29歳）が挨拶に来ました。物腰がやわらかく優しそうな方です。来月には向こうのご両親と顔合わせをすることになっていま