ソフトバンクの津森宥紀投手（27）が4日、福岡県筑後市のファーム施設でキャッチボールを開始した。右肘の違和感のため、ここまでリハビリ組でノースロー調整をしていた右腕は1球ごと確認しながら「3から5割の力で」キャッチボール。腕を確認する動作も見せ、「久々だった。（違和感は）特になかった」と語った。今季1軍では21試合に登板し、1勝1敗1セーブ3ホールド、防御率3・72。8月23日の日本ハム戦（エスコンフィールド